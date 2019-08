Prova Bombeiro de Elite perto de se tornar a maior do mundo

Joaquim Gomes Hoje às 18:49 Facebook

A terceira edição da prova Bombeiro de Elite, em Braga, está a caminho de se tornar a maior do mundo em número de participantes, sendo para já a mais representativa da Europa, segundo revelou ao JN, esta terça-feira, o coordenador da organização do evento, Ricardo Fernandes, dos bombeiros sapadores do concelho.

"Desafiar todos os bombeiros a ultrapassarem os seus limites e promover, em simultâneo, o convívio entre todos os bombeiros do país e também do estrangeiro são dois dos grandes objetivos desta prova inédita, atraindo já o interesse internacional". Ao final desta tarde de terça-feira, registavam-se cerca de 480 de bombeiros inscritos, entre os quais 70 mulheres, oriundos de 93 corpos de bombeiros, de sete nacionalidades diferentes, como portuguesa, cabo-verdiana, brasileira, alemã, francesa, espanhola e polaca.

No mesmo ano em que o monumento nacional Bom Jesus de Braga foi reconhecido como Património Mundial da Humanidade pela Unesco, será palco, mais uma vez, da edição da prova Bombeiro de Elite, a primeira prova portuguesa tendo como seu pano de fundo um monumento nacional, agora com consagração mundial.

A prova consiste na subida dos 566 degraus dos escadórios do Bom Jesus do Monte, em contrarrelógio, com o equipamento completo de proteção individual do bombeiro (casaco de fogo, botas, calças, cogula, luvas, capacete e aparelho respiratório de circuito aberto), no menor tempo possível, na distância de 615 metros, com um desnível positivo de 116 metros.

O Bombeiro de Elite vai decorrer com sete escalões etários para cada um dos géneros para tornar a classificação mais justa, sendo que os tempos cronometrados de cada uma das prestações individuais são contabilizados para a classificação geral e quanto a corpos de bombeiros por equipas resulta da média da soma dos três melhores tempos de cada escalão da mesma corporação.

Este evento é organizado pela Associação Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP), com a colaboração da empresa ADN Eventos Desportivos e o apoio da Câmara Municipal de Braga, para além de diversas entidades oficiais e igualmente de empresas particulares.