PSP de Braga com comando único das esquadras da cidade

A PSP de Braga passou a ter o comando único das duas esquadras da cidade, com a 1ª, situada no centro histórico, e a 2ª, sediada em Santa Tecla, integradas num novo conceito de Esquadra Complexa, "a fim de otimizar os seus recursos humanos e materiais".

Segundo soube o JN, a nova Esquadra Complexa é comandada pelo comissário Fernando Rabaldinho, tendo o subcomissário António Ochoa como seu adjunto, "passando a haver uma gestão conjunta" das duas esquadras da PSP, embora com o efetivo de ambas todos os dias a concentrar nas respetivas instalações, no Palácio dos Falcões e em Santa Tecla.

No espaço arrendado ao Grupo Rodrigues & Névoa, na Praça da Justiça, em Santa Tecla, continuará a funcionar a Esquadra de Trânsito, agora com mais área disponível, devido à concentração de serviços no Palácio dos Falcões, permitindo à Delegação da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária sair deste edifício e para se instalar já em Santa Tecla.

A Esquadra de Trânsito, comandada pelo subcomissário Jorge Magalhães, que tem como adjunto o chefe-principal Alcino Roupar, tem vindo a registar já um aumento da sua ação operacional, pelo que precisava cada vez mais de espaço condigno, segundo apurou o JN.