Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Partilhar

A queda de uma árvore de grande porte cortou, esta sexta-feira, a circulação de uma estrada municipal em Braga, em consequência do mau tempo que se tem feito sentir.

O trânsito está encerrado em ambos os sentidos da via que liga as freguesias de Gualtar a Adaúfe, na zona norte do concelho de Braga.

No local, estão os Bombeiros Sapadores de Braga e a GNR de Braga.

O mau tempo levou ainda ao derrube de um poste de eletricidade, na Rua do Quartilho, na freguesia de Adaúfe.