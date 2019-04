Recorde de figurantes nas procissões da Páscoa

Sandra Freitas Hoje às 14:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Procissões da Burrinha, Ecce Homo e Enterro do Senhor, em Braga, integram mais de 2000 figurantes, entre quarta e sexta-feira.

A Comissão da Semana Santa de Braga está apostada em qualificar as três principais procissões que vão sair à rua, entre a próxima quarta e sexta-feira, que contam com mais de 2000 participantes e cativam cerca de 100 mil visitantes por noite. O Enterro do Senhor, a última da semana e conhecida como a mais solene e comovente, é onde, este ano, está concentrada a maior parte das atenções, esperando-se ainda mais figurantes e ruas totalmente escuras para criar a atmosfera certa.

De acordo com Abel Rocha, do grupo de envolvência da Comissão da Semana Santa, este ano, a procissão que transporta o esquife do Senhor morto, vai contar com mais cerca de 100 anjinhos, de três escolas de Braga. "Vai crescer exponencialmente, porque sensibilizámos as escolas católicas. Começámos por aí, por ser mais fácil", explica Abel Rocha, sublinhando que conseguiram cativar cinco vezes mais crianças para a cerimónia do que no último ano.