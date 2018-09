Residência universitária no lugar da fábrica Confiança

SANDRA FREITAS Hoje às 00:53 Facebook

Confiança pode passar a residência para estudantes. Petição contra venda já circula nos cafés e na Internet.

A Junta de Freguesia de S. Victor e a Oposição (PS e CDU) pediram, mas o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, não suspendeu o processo de venda da antiga fábrica Confiança e a maioria aprovou ontem a alienação do edifício, por cerca de quatro milhões de euros. O autarca avançou que, nos últimos dois anos, recebeu "mais do que um promotor" com interesse em transformar a antiga saboaria num espaço para residências universitárias.

