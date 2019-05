Rio Este em Braga sofre duas descargas numa semana

Sandra Freitas Hoje às 20:43 Facebook

O rio Este, que atravessa a cidade de Braga, foi alvo de duas descargas poluentes, esta semana. A primeira situação aconteceu na passada segunda-feira, na Variante do Fojo. Esta quinta-feira de manhã, as águas voltaram a ficar poluídas junto ao complexo desportivo da Rodovia.

Segundo o vereador do Ambiente, Altino Bessa, a primeira descarga foi de óleo, que se dilui mais lentamente, pelo que foi "mais fácil" as autoridades chegarem ao infrator, uma empresa próxima do local.

A ocorrência desta manhã, também, seguiu para as autoridades competentes. "Não encobrimos ninguém e, às vezes, acusam-nos disso. Todas as descargas são comunicadas, mas algumas são difíceis de detatar a sua origem", afirma Altino Bessa, sublinhando que "a Câmara é intransigente na defesa do rio".