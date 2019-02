Casal e filhos escapam a fogo que deflagrou em casa

Joaquim Gomes Hoje às 19:31, atualizado às 20:28 Facebook

A rápida intervenção dos Bombeiros Sapadores de Braga impediu a destruição total de um apartamento e a sua propagação aos andares contíguos, este sábado, em Gualtar, evitando que uma família - casal e dois filhos - ficasse desalojada.

Segundo o JN constatou no local, aquando da chegada dos operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, a família estava assustada, mas a salvo.

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Braga deslocou-se ao local, ofereceu alojamento provisório à família e outro tipo de apoios, mas tal não foi necessário devido à pronta solidariedade de familiares e vizinhos, nomeadamente no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, segundo disse ao JN o arquiteto Vítor Azevedo, chefe daquela divisão camarária.

As chamas estavam bastante ativas e foi necessário atuar muito rapidamente, o que permitiu a circunscrição do fogo ao apartamento, minorando as consequências dentro da habitação e nos apartamentos mais próximos, como apoio de militares do Posto Territorial da GNR de Braga e do Sameiro.

Aquecedor terá causado fogo

O incêndio urbano ocorreu ao princípio da tarde num apartamento situado no edifício 146 da Rua de José Antunes Guimarães, em Gualtar, tendo sido necessário os dez operacionais da corporação profissional bracarense usar três viaturas, mais concretamente um veículo urbano de combate a incêndios, além de uma ambulância de socorro e ainda autoescadas.

Na origem das chamas terá estado um aquecedor, que terá sobreaquecido e provocado o incêndio, que se propagou rapidamente, causando a aflição da família.

"De repente bateram-me à porta, era a menina do andar de baixo a pedir ajuda e a dizer que a casa estava a arder, fomos logo lá a correr, felizmente ninguém se queimou, nem aleijou", descreveu uma vizinha ao JN.