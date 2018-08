Segunda descarga poluente em Braga numa semana

Luís Moreira Hoje às 22:49 Facebook

Em dia de arranque da Noite Branca, o rio Este, que atravessa Braga, ficou branco, devido a uma descarga de efluentes, a segunda no espaço de uma semana.

O atentado ecológico terá ocorrido na zona em que o curso de água atravessa a Avenida Frei Bartolomeu dos Mártires, vulgarmente conhecida como via rápida.

O alerta foi dado ao final da tarde de hoje por moradores da zona, que, da janela de casas, viram o leito do rio ficar cada vez mais esbranquiçado. Ao local compareceu a PSP, que tomou conta da ocorrência e um piquete da empresa municipal de tratamento de águas e resíduos, a AGERE.

A 23 de agosto, uma outra descarga matou dezenas de peixes, tendo a água ficado com uma cor amarelada e com mau odor. Tal terá sido "um ato criminoso" - já participado ao Ministério Público - perpetrado por desconhecidos, o da obstrução propositada, com sacos de areia, do coletor de saneamento de águas residuais existente junto à rua do Vilar na freguesia de Este S. Mamede, em Braga, o que provocou o retorno do efluente e o seu transbordo para a linha de água.