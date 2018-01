Septuagenário em paragem cardiorrespiratória salvo a caminho do hospital

Joaquim Gomes Hoje às 14:16 Facebook

Um septuagenário que entrou em paragem cardiorrespiratória foi salvo a caminho do Hospital de Braga, por elementos do INEM de Braga e da Cruz Vermelha de Amares, ao final da manhã desta terça-feira.

O homem, de 72 anos, foi acometido de doença subida, dentro de casa, na freguesia de São Paio de Pousada, em Braga, tendo sido socorrido logo por operacionais da Delegação de Amares da Cruz Vermelha, que o levavam para o Hospital de Braga. A meio do caminho, junto da Rotunda das Forças Armadas (a chamada "Rotunda da Montalegrense"), entrou em paragem cardiorrespiratória.

Nessa ocasião, foram para o local a VMER do INEM, estacionada no Hospital de Braga, e uma moto de emergência médica com um técnico de emergência pré-hospitalar, que com dois socorristas da Cruz Vermelha de Amares, inverteram a situação, salvando-lhe a vida.