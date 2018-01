Sete desalojados após fogo em habitação em Braga

Sandra Freitas Ontem às 21:18 Facebook

Uma família com sete pessoas ficou desalojada na sequência de um incêndio que deflagrou na casa onde habita, na freguesia de Pousada, em Braga.

O incidente ocorreu esta segunda-feira, pelas 17 horas, tendo as chamas atingindo o sótão e primeiro andar da habitação, que ficaram completamente destruídos.

"Uma senhora que passou de carro é que alertou para o fumo que estava a sair do telhado", contou o tesoureiro da Junta, José Maria, adiantando que o proprietário da casa, com 72 anos, estaria no campo a fazer a poda e uma filha que vivia na habitação - com o marido e dois filhos menores - estaria, também, no exterior na altura que começou o fogo. A casa era habitada, ainda, pela mulher do idoso e um filho solteiro.

Quando os Bombeiros Sapadores de Braga chegaram ao local a casa já estava tomada pelas chamas. "Ardeu o primeiro andar todo e só se salvou um quarto. O rés-do-chão não foi atingido", afirmou fonte da companhia, acrescentando que "o combate foi extremamente difícil, porque tinha muita matéria combustível".

Segundo o responsável municipal pela Proteção Civil, Vítor Azevedo, as filhas de um dos casais que vivia na habitação, com dois e oito anos, "ficaram com a roupa que tinham no corpo", pelo que serão disponibilizados agasalhos para a família, através do Banco Local do Voluntariado.

A Junta de Freguesia também promete colocar uma cobertura no telhado para proteger da chuva. "O edifício já está destruído e, com chuva, ainda piorava", referiu Vítor Azevedo, sublinhando que os sete elementos vão ficar, por enquanto, alojados em casa de familiares.

A GNR de Braga tomou conta da ocorrência, mas a Polícia Judiciária foi chamada para fazer investigação, devendo deslocar-se na terça-feira ao local.