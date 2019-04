Silêncio e luto na procissão do Enterro do Senhor em Braga

Sandra Freitas Ontem às 23:36 Facebook

O esquife do Senhor morto saiu da Sé de Braga e percorreu várias artérias do centro histórico da cidade, perante o olhar de milhares de pessoas, que não quiseram perder a recriação do Enterro do Senhor.

O silêncio e o ambiente de luto imperaram na última grande procissão da Semana Santa de Braga, que decorreu esta noite de sexta-feira.

"Venho sempre que posso. Emociono-me muito", afirmou Ana Rocha, uma visitante natural de Espinho, que se fez acompanhar da família. Enquanto esperava pelo início da procissão, acabou por encontrar mais gente da sua terra, como Joaquina Marques e Bernardete Guedes. "É muito linda esta procissão", disseram, em uníssono. Joaquina e Bernardete destacaram, ainda, o silêncio que se impõe enquanto o cortejo decorre. "Até arrepia", exclamaram.

Mais perto da Sé de Braga, Patrícia Leal, Carlos Gomes e Anabela Sampaio aguardavam o início das celebrações para ver os filhos. Os petizes estrearam-se como participantes do cortejo, desafiados pela Comissão da Semana Santa que, este ano, apelou à participação das gerações mais novas em três colégios da cidade.

"Decidi participar, porque vai ser uma experiência nova", elucidou Leonor Gomes, aluna do Externato Paulo VI e filha de Patrícia e Carlos. Gonçalo Sampaio, colega de turma, também aceitou o desafio, porque achou "que ia ser giro". "Nunca tinha vindo cá. Estou contente por participar", confessou a criança de nove anos.

Com o apelo feito às escolas, a Comissão da Semana Santa conseguiu mais 100 anjinhos na procissão do Enterro do Senhor. Foi esse um dos destaques da cerimónia organizada pelo Cabido da Catedral, Irmandade da Misericórdia, Irmandade de Santa Cruz e Comissão da Semana Santa.

Ao contrário da noite de ontem, as matracas dos farricocos foram silenciosas, as bandeiras e estandartes arrastaram-se pelo chão. Os Capitulares e os membros das confrarias foram de cabeça coberta e, para mostrar a sua dor, as figuras alegóricas ostentaram um véu de luto.