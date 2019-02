Câmara de Braga com as contas penhoradas

Luís Moreira Hoje às 09:09 Facebook

O consórcio ASSOC de Braga e a empresa Soares da Costa nomearam à penhora as contas bancárias da Câmara de Braga para obterem os 3,8 milhões de euros a que têm direito por sentença do Tribunal Administrativo de Braga.

"A penhora já está em fase de execução", disse ao JN fonte da administração da construtora Soares da Costa. Nos próximos dias, e se não houver uma resposta jurídica que o evite, a Autarquia deixa de poder movimentar dinheiro.

A mesma fonte justificou a iniciativa com o facto de o Município ter vindo, desde novembro, a protelar o pagamento, "esquecendo-se de que as empresas necessitam do dinheiro".