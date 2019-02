Torre sineira do Bom Jesus com vista para a cidade

Sandra Freitas Hoje às 09:50 Facebook

Estância religiosa, candidata a Património Mundial, vai permitir que turistas visitem espaços que eram inacessíveis.

Alguns espaços da basílica do Bom Jesus, em Braga, que sempre estiveram barrados a turistas, vão passar a ser acessíveis a visitas, após as obras de requalificação terminarem, no início do verão. O coro alto e uma das torres sineiras são duas das novidades que pretendem melhorar a experiência de quem passa pela estância religiosa.

"Vamos abrir espaços que estavam fechados, como o coro alto, onde foram descobertos tesouros que vamos expor. Depois, vamos permitir ter acesso a uma vista que quase ninguém tem, que é a vista de uma torre sineira [sobre a cidade de Braga]. Os sinos do lado direito não tocam e vão permitir estas visitas", explicou o vice-presidente da Confraria do Bom Jesus, Varico Pereira, que ontem guiou o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, e o arcebispo D. Jorge Ortiga numa visita pelas obras de conservação e restauro da basílica.