Trabalhador ferido após queda de sete metros em Braga

Emília Monteiro Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem ficou ferido, na tarde desta segunda-feira, em Ferreiros, Braga, após uma queda de cerca de sete metros no prémio onde estava a trabalhar.

De acordo com Luís Brito, comandante de Operações de Socorro (COS), presente no local, o homem, de 45 anos, estava realizar obras na fachada de um prédio, preso por uma corda que, ao que tudo indica, estava "segura" à chaminé do edifício.

A corda ter-se-á soltado e o homem caiu no terraço de um dos apartamentos.

O alerta foi dado ás 17.34 horas e no local estiveram os Bombeiros Sapadores de Braga, o INEM, a VMER e a PSP. O trabalhador foi transportado para o Hospital de Braga.