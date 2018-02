Trabalhadores da Câmara de Braga sujeitos a testes de álcool

LUÍS MOREIRA Hoje às 00:41 Facebook

Twitter

Proposta vai segunda-feira a reunião, mas desta vez validada pela Comissão de Proteção de Dados. Autarquia deixará de vender bebidas alcoólicas.

A Câmara de Braga quer realizar testes de alcoolemia aos trabalhadores, mas desta vez com o assentimento da Comissão Nacional de Proteção de Dados. O Regulamento Interno Sobre a Prevenção e Controlo do Consumo de Bebidas Alcoólicas vai amanhã a debate na reunião do Executivo, assim como a proibição de venda de álcool nas instalações da Câmara.

Leia a nossa Edição Impressa ou tenha acesso a todo o conteúdo no seu computador, tablet ou smartphone assinando a versão digital aqui