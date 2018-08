Trânsito condicionado em Braga após despiste violento que feriu mulher

Sandra Freitas 25 Maio 2018 às 16:25 Facebook

Um violento despiste no túnel junto ao hotel Meliá, em Braga, provocou ferimentos ligeiros a uma mulher, de cerca de 30 anos. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, pelas 15.15 horas.

Segundo o JN apurou no local, a condutora seguia no sentido da Póvoa de Lanhoso para o centro de Braga, quando perdeu o controlo do carro e bateu, violentamente, com a traseira do Mercedes no separador central, ficando a viatura imobilizada em contramão.

"Tivemos de cortar a porta para conseguir retirar a vítima do carro com segurança", explicou fonte dos Bombeiros Sapadores de Braga, que acorreram ao local com uma viatura de desencarceramento e uma ambulância. O INEM e a VMER, também, estiveram no local a prestar apoio à vítima, que foi transportada para o Hospital de Braga.

Na sequência do acidente, o túnel foi fechado ao trânsito, o que está a provocar longas filas na principal estrada que liga Braga e a Póvoa de Lanhoso. A ligação deve ser reaberta, ainda antes das 17 horas.

A GNR tomou conta da ocorrência e a PSP prestou apoio na orientação do trânsito.