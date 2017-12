Três acidentes com vários feridos nos acessos a Braga

Joaquim Gomes Ontem às 23:48 Facebook

Três acidentes rodoviários com vários feridos, incluindo crianças, verificaram-se nos acessos à cidade de Braga ao final da tarde desta sexta-feira, obrigando à intervenção de outras corporações de bombeiros da zona, nomeadamente os de Amares e os das Taipas.

O caso mais grave foi um choque em cadeia que envolveu quatro carros e provocou seis feridos, entre os quais uma criança. A colisão ocorreu na Variante Comum às Estradas Nacionais 101 e 201, já no acesso a Braga, antes da entrada entre as freguesias de Dume e de São Vicente.

Um carro que seguia com alta velocidade colidiu com três outros que estavam parados na fila, provocando um choque em cadeia. Para além dos Bombeiros Sapadores de Braga, foram também mobilizados os Bombeiros Voluntários de Vila Verde, tendo ambas as corporações, tal como a PSP de Braga, participado nos trabalhos de socorro, com médico e um enfermeiro da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do INEM, do Hospital de Braga.

Mais três feridos

O segundo acidente, com três feridos, entre eles uma criança, verificou-se na Circular Norte de Braga, num dos acessos para a Estrada Nacional 103, no troço que liga Braga e Barcelos. Neste caso, o despiste de um carro provocou um choque em cadeia.

Um automóvel bateu contra os separadores centrais da Circular Norte, indo embater depois num poste de iluminação, envolvendo outros três carros.

Os sinistrados foram transportados em duas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Amares, enquanto os Bombeiros Sapadores de Braga removeram destroços e limparam a estrada, que ficou interrompida em ambos os sentidos, tendo a segurança sido mantida pelos militares do Destacamento de Trânsito da GNR de Braga.

Outro choque em Braga

Ainda antes, um choque entre dois automóveis causou ferimentos a duas pessoas, quando seguiam pela Variante Sul, oriundos de duas estradas diferentes, a A11 e a EN 14. Os dois carros chocaram ainda no acesso comum onde bifurcam ambas as saídas no sentido Sul - Norte.

Acorreram ao sinistro duas equipas dos Bombeiros Voluntários das Taipas, que. após os primeiros socorros, transportaram os feridos para o Hospital de Braga, enquanto a GNR, através do Destacamento de Trânsito, do Comando Territorial de Braga, registou o caso.