Três mulheres feridas numa colisão frontal em Braga

Sandra Freitas Hoje às 18:28 Facebook

Twitter

Três mulheres ficaram feridas, uma delas em estado grave, após uma colisão frontal entre dois carros, na Rua Nova da Estação, em Braga. O acidente ocorreu ao final desta sexta-feira, pelas 17.10 horas.

Segundo o JN apurou no local, a condutora de um Fiat Punto despistou-se numa curva, no sentido da estação de comboios da freguesia de Real, e acabou por embater com a viatura num carro da marca BMW, onde seguiam duas mulheres, que sofreram ferimentos ligeiros.

A vítima em estado mais grave é a condutora do Fiat, que teve de ser desencarcerada pelos Bombeiros Sapadores de Braga.

Ao local acorreram, ainda, os Bombeiros Voluntários de Amares, o INEM e a PSP de Braga, que cortou o trânsito, enquanto decorreram os trabalhos de socorro.