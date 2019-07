Tribunal manda despejar café em prédio de deputado socialista

Emília Monteiro Hoje às 14:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O café Livraria Mavy foi, na sexta-feira, despejado através de uma Ordem Judicial de Entrega de Bens do Tribunal de Braga.

O café estava instalado no rés-do-chão de um prédio comprado há dois anos por uma empresa de que é sócio o deputado socialista Hugo Pires, coordenador do Grupo de Trabalho de Habitação, Reabilitação Urbana e Politicas da Cidade da Assembleia de Republica e um dos responsáveis pela nova Lei de Bases da Habitação.

O deputado bracarense é acusado pelos inquilinos de querer transformar o prédio em Alojamento Local. "Esta manhã, agentes de execução e agentes de autoridade informaram-nos sobre e Ordem Judicial, mudaram as fechaduras", disse ao JN Filipe Morgado que, juntamente com a irmã, gere o café.

Os irmãos vão recorrer da decisão mas, entretanto, quatro pessoas ficam sem trabalho e no interior do estabelecimento comercial continua o mobiliário bem como os equipamentos de restauração. "Temos 15 dias para despejar o espaço mas temos esperança que o tribunal reveja o caso", salientou ainda Filipe.

A história do prédio situado na Rua D Diogo de Sousa é simples: Em 2012, com os anteriores proprietários do edifício, os irmãos assinaram um contrato de arrendamento por 25 anos.

O prédio foi vendido em hasta publica em 2017 e foi comprado pela empresa Criat, uma sociedade de arquitetura, reabilitação e construção de que Hugo Pires diz deter apenas 20% do capital social. Há uma semana, em conversa com o JN, Hugo Pires, afirmou que adquiriu o prédio "livre de encargos". "Portanto, se havia um contrato de arrendamento anterior ele caducou com a compra e o café está a ocupar ilegalmente o espaço", disse ao JN o deputado socialista.

Opinião diferente tem Filipe Morgado: "O nosso contrato de arrendamento é válido por mais 18 anos e temos uma ordem de despejo que nos diz que devemos abandonar o prédio na próxima semana. Claro que não vamos sair". Filipe garante que, após a venda do edifício, foi solicitada aos novos donos o número da conta bancária para onde deveria ser depositado o dinheiro da renda. "Todos os meses, no dia 2, a renda é paga e o dinheiro nunca foi devolvida", frisou.

Em Braga, entre os moradores da Rua D. Diogo de Sousa parece não haver dúvidas de que o edifício será transformado em Alojamento Local. Hugo Pires garante que não é verdade e diz que "o espaço será reabilitado para se tornar em habitação própria e comércio". "Não se pode falar em despejo porque o café que está instalado no prédio está ilegal", disse, referindo ainda que é "um crítico feroz da especulação imobiliária e jamais iria por esse caminho. Neste caso, existe um prédio que foi vendido e onde está um café sem contrato de arrendamento", finalizou o deputado do PS.