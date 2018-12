Túnel com 14 anos só hoje ganhou bocas de incêndio funcionais

Hoje às 21:30 Facebook

As bocas de incêndio do "túnel da Estação", em Braga, aberto à circulação há 14 anos, só começaram a funcionar esta terça-feira, após a respetiva ligação à rede de água.

"O túnel era da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal, mas passou há poucos meses para as mãos da câmara. Fomos ver as condições em que se encontrava e detetámos que as bocas de incêndio nunca estiveram ligadas à rede de água, ou seja, nunca funcionaram", referiu à agência Lusa o presidente da empresa municipal Agere, Rui Morais.

O responsável acrescentou que "de imediato" foram iniciadas diligências no sentido da resolução da lacuna, tendo a ligação ficado concluída esta tarde. O caso foi noticiado esta quarta-feira pelo JN.

"Se tivesse acontecido algum problema grave no túnel, a situação poderia ser muito, muito complicada, por falta de bocas de incêndio", disse ainda, sublinhando que, mais do que assacar responsabilidades, "o importante era resolver o problema o mais rápido possível". "Está resolvido", rematou.