Turista portuguesa nos cuidados intensivos após férias na Rep. Dominicana

Emília Monteiro Hoje às 09:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mulher, de 42 anos e residente em Famalicão, está nos cuidados intensivos do Hospital de Braga, com "prognostico reservado", após umas férias na República Dominicana.

A turista, que viajava com o marido, começou a sentir-se mal poucos dias depois de chegar ao destino. "Os sintomas eram semelhantes a uma gastroenterite, a que se juntava muita falta de ar", disse um familiar.

O casal chegou a Portugal esta semana. "Regressaram num voo normal, mas ela já estava muito doente, com dificuldade em respirar, com o corpo inchado e dores musculares", salientou a fonte. Suspeita-se que a doença tenha sido contraída através de gelo usado para refrescar as bebidas e feito com água não potável. Os exames já feitos apontam para, entre outros, "uma miocardite", uma inflamação do músculo do coração que provoca arritmias e insuficiência cardíaca. Em junho, outro português, de férias no mesmo local, foi tratado pela mesma razão.