Uber começa a operar em Braga

A Uber chega esta quinta-feira a Braga, Cidade Europeia do Desporto em 2018, com uma parceria com o Sporting Clube de Braga "para tornar mais simples as viagens de e para o Estádio Municipal".

De acordo com a empresa, a partir desta quinta-feira, "a Uber está disponível em Braga. A aplicação passa a disponibilizar a sua opção de viagem mais económica, uberX, que trará aos bracarenses e visitantes uma alternativa de mobilidade simples, segura e conveniente na cidade".

Para celebrar a chegada a Braga, Cidade Europeia do Desporto em 2018, a Uber anuncia, em comunicado, "uma parceria com o Sporting Clube de Braga, para tornar mais simples as deslocações de e para o Estádio Municipal, e que oferece descontos e vantagens exclusivas aos sócios do clube. O pontapé de saída é já no sábado, com o jogo Sporting Clube de Braga/ Sport Lisboa e Benfica a contar para a Liga NOS, no Estádio Municipal".

Rui Bento, diretor-geral da Uber para a península ibérica, salienta que a expansão "reforça a operação em território nacional, trazendo consigo também mais oportunidades económicas para os mais de cinco mil motoristas. Já cobre mais de 50% da população portuguesa, a maior cobertura do serviço no sul da Europa".

Atualmente a Uber serve utilizadores nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e na região do Algarve.

António Salvador, presidente do Sporting Clube de Braga, citado no comunicado, afirma: "Estamos satisfeitos por celebrar esta parceria, que trará uma oferta diferenciadora aos associados do clube, e permitirá tornar as deslocações mais simples aos adeptos que se desloquem ao Estádio Municipal".