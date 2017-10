Últimos destroços removidos da Via da Falperra até ao Bom Jesus

Joaquim Gomes Hoje às 19:15, atualizado às 19:16 Facebook

A Via da Falperra, em Braga, foi alvo da remoção dos últimos destroços, durante esta tarde de quarta-feira, na zona entre a Rotunda do Papa (Sameiro) e o Picadeiro do Bom Jesus, após o grande incêndio de domingo que afetou várias vias envolventes ao Monte de Santa Marta da Falperra.

Depois daquele que foi o maior fogo florestal de que há memória em Braga, tudo indica que, o mais tardar na quinta-feira, será reposta totalmente a circulação à volta do chamado triângulo turístico religioso da Falperra, do Sameiro e do Bom Jesus.

Ao final da tarde de terça-feira, o troço da Estrada Nacional 309, entre as boxes da Rampa da Falperra, em Fraião, até à Rotunda do Papa, no Sameiro, já tinha sido reaberto depois dos trabalhos periciais e de remoção naquela área dos destroços, a cargo dos Serviços Municipais de Braga.

A Divisão de Proteção Civil da Câmara Municipal de Braga optou, desde o princípio, por monitorizar preventivamente toda a estrada, a fim de se evitarem que eventuais quedas de árvores ou derrocadas de piso pudessem ferir pessoas ou causar danos materiais, de acordo com o responsável Vítor Azevedo.