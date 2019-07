Um morto e dois intoxicados devido a consumo de álcool no centro de Braga

Sandra Freitas Hoje às 20:00, atualizado às 20:28 Facebook

Uma pessoa foi encontrada morta e duas intoxicadas, devido a consumo de álcool, no Campo da Vinha, no centro de Braga, esta quarta-feira à tarde.

Segundo o que o JN conseguiu apurar, à chegada dos Bombeiros Voluntários de Braga, as três pessoas, que serão sem-abrigo, estavam num banco da praça, com várias garrafas de bebidas alcoólicas. O óbito de uma das vítimas foi declarado no local, tendo as duas restantes sido transportadas para o hospital.

Tudo indica que as três pessoas estariam a misturar álcool etílico com vinho.

Para além dos bombeiros, estiveram no local as VMER de Braga e Guimarães, bem como a PSP. A Polícia Judiciária foi também chamada ao local.