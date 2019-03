UMinho baixa 16% nas propinas

Emília Monteiro Hoje às 20:54 Facebook

O valor da propina na Universidade do Minho desceu para os 872 euros anuais, permitindo a cada estudante poupar 165,20 euros. Uma redução de 16% (era de 1037,20 euros) por sugestão do reitor Rui Vieira de Castro e que foi aprovada pelo Conselho Geral e que entrará em vigor no ano 2019/2020.

O valor para mestrados mantém-se entre os 1250 e os 1750 euros, já o custo dos doutoramentos permanece nos 2.750 euros.

Em comunicado, a Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), relembrou que o problema do alojamento estudantil não pode ser esquecido, pedindo ao Governo e às Instituições de Ensino Superior que construam e reabilitem residências universitárias. "De pouco servirá uma redução mensal de 20 euros no pagamento de propinas se, em contrapartida, os estudantes e as suas famílias se virem obrigados a suportar aumentos consideravelmente maiores nos custos indiretos, como é o caso do alojamento", refere o comunicado.

Para os estudantes internacionais a propina do grau de licenciado fixa-se nos 4500 euros nas Escolas de Direito, Economia e Gestão, no Instituto de Ciências Sociais, Educação e Instituto de Letras e Ciências Humanas, e nos 6500 euros nas Escolas de Arquitetura, Ciências, Engenharia, Psicologia e Enfermagem.