Vaca em fúria abatida a tiro pela GNR em Braga

Uma vaca em fúria foi abatida a tiro pela GNR, este domingo, nos arredores da cidade de Braga.

Segundo adianta o jornal digital "O Minho", a situação ocorreu na freguesia de Parada de Tibães, do concelho de Braga, quando uma vaca fugiu de uma carinha para transporte de animais, tornando-se agressiva, invadindo quintais e propriedades, pelo que foi chamada a GNR de Braga.

A dada ocasião, porque todas as tentativas de manietar o animal, com cerca de 250 quilos, se revelaram infrutíferas, o proprietário da vaca e um veterinário que o acompanhava, em Parada de Tibães, pediram então aos militares do Posto Territorial da GNR de Braga que abatessem a vaca, o que se verificou logo a seguir, por uma questão de segurança pública.