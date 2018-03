Vento forte derruba árvores no Bom Jesus

Joaquim Gomes Ontem às 20:32 Facebook

O vento forte que se fez sentir este domingo em Braga provocou a queda de várias árvores na zona do Bom Jesus, mas a fragilidade dos solos devido ao grande fogo florestal de 15 de outubro tem sido apontada como estando também na origem das quedas.

Os estragos mais visíveis ocorreram na antiga esplanada de um café na localidade de Mãe de Água, no cimo do Monte do Bom Jesus, com a quebra de duas árvores de grande porte, uma junto à outra, enquanto uma palmeira mesmo ao lado ficou reduzida a metade e mais adiante outras árvores e copas caíram em vários troços ao longo da Estrada Nacional 309.

Mais abaixo, em São Pedro de Este, na rotunda no fim da Variante do Alto da Vela, uma árvore caiu numa zona residencial, durante a noite, mas sem causar quaisquer danos.

Nos casos em que as vias são ocupadas, mesmo parcialmente, por árvores, ramos e copas, militares do Posto Territorial da GNR do Sameiro e elementos dos Bombeiros Sapadores de Braga têm acorrido, cortando galhos e limpando as bermas das estradas naquela zona.

Em Nogueira ocorreu um deslizamento de terra, na via de acesso da Variante Sul às ruas envolventes da escola básica e da piscina, que ocupou metade da via, mas não impediu a circulação do trânsito, que só tem sentido ascendente, a seguir à entrada do Monte Picoto, tendo os destroços sido retirados por Bombeiros Sapadores e a zona sinalizada pela PSP.