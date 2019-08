VMER de Braga esteve inoperacional durante duas horas para arranjos

Joaquim Gomes Hoje às 12:27 Facebook

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga esteve inoperacional durante cerca de duas horas consecutivas, durante a manhã desta quarta-feira, por causa de problemas relacionados com a falta de manutenção.

Ao longo do tempo em que a VMER do Hospital de Braga esteve inoperacional, ocorreram dois acidentes de viação, um na Póvoa de Lanhoso, com feridos encarcerados, embora sem gravidade, e outro em Vila Verde, também ligeiro, sendo que, neste último caso, avançou para o local a VMER de Barcelos.

Segundo informações recolhidas pelo JN, o desgaste com pneus e travões foi detetado ainda na terça-feira, mas devido às velocidades e tipo de condução necessárias para conduzir aquela viatura, uma "sala de emergência avançada", não havia condições de segurança para que o serviço fosse retomado.

Assim, a viatura foi reparada numa oficina de automóveis, nos arredores de Braga, que, atendendo à situação em causa, deu toda a prioridade ao arranjo do veículo.

O JN contactou o Gabinete de Imprensa do INEM, acerca desta questão, mas ainda não obteve qualquer resposta.