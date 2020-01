Intoxicação com produto químico causa 21 feridos numa tinturaria em Braga

Augusto Correia * Hoje às 10:44, atualizado às 11:29 Facebook

Várias pessoas sofreram ferimentos devido à inalação de gases numa tinturaria na zona industrial de Padim da Graça, em Braga.

Uma intoxicação motivada por um produto químico causou 21 feridos, esta quinta-feira de manhã, numa tinturaria Carvitin, em Padim da Graça, Braga.

"São todos feridos ligeiros, vítimas de inalação de gases", que apresentavam "problemas nas vias respiratórias", explicou ao JN o adjunto do comando dos Bombeiros Sapadores de Braga, Nuno Machado, que coordenou a operação de socorro.

Os feridos foram todos levados para o hospital de Braga, por indicação da médica da VMER de Barcelos. Cinco ambulâncias transportaram 10 das vítimas, duas em cada veículo. Os outros 11 foram conduzidos em viaturas particulares, após observação no local, e com indicação do INEM.

"Quando chegámos ao local, a fábrica já estava toda evacuada", disse Nuno Santos, registando que os procedimentos de segurança foram cumpridos. Foi acionado o alarme de incêndio e os trabalhadores saíram das instalações.

As vítimas estavam já no exterior da tinturaria, onde foram assistidas, quando a primeira equipa dos Sapadores chegou ao local.

Com os feridos encaminhados, os bombeiros entraram no edifício para uma verificação das condições e encontraram vestígios de um gás sulfídrico, numa quantidade que não era relevante. Após a ventilação da fábrica, a ocorrência foi dada por terminada, às 10.45 horas, e autorizada a reabertura das instalações, pouco mais de duas horas após o alerta para a ocorrência, às 8.37 horas da manhã desta quinta-feira.

Foram mobilizados para o local, segundo informações do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga, meios dos Sapadores de Braga, dos Bombeiros Voluntários de Braga, dos Voluntários de Famalicão, do INEM e da GNR, num total de 24 operacionais e 10 viaturas.

* com Paulo Jorge Magalhães