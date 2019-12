Inundações entopem trânsito em Braga

Sandra Freitas Hoje às 17:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A chuva intensa que se está a fazer sentir em Braga causou inundações em várias avenidas estruturantes da cidade e o caos no trânsito está instalado.

Entre a variante que liga o hipermercado E.Leclerc à estação de comboios há filas intermináveis. Na reta do Feital, que atravessa Frossos e Real, há carros atolados e pessoas de balde na mão a escoar água das casas.

Na zona do Rodovia, perto do centro comercial Braga Parque, o túnel foi interdito à circulação de carros e há filas de quilómetros no sentido para Guimarães. Ao final da tarde, o trânsito também começou a ficar parado no sentido inverso, com a fila a começar antes do centro comercial Minho Center.

Celestino Gonçalves viu o seu Renault Clio ficar parado no meio da água, quando tentava sair da rotunda no sentido do centro da cidade. "Vi os outros carros a passarem e, também, achei que passava. Mas ele ficou bloqueado. Estava inundada a estrada. A água dava-me pelo joelho", descreve o bracarense, que se dirigia para casa.

Em Lamaçães o cenário repete-se. Mal se circula na avenida que liga a zona do Leroy Merlin ao hotel Meliã. Aqui, há um túnel encerrado desde ontem à noite.