Inundações em Braga deixam vários carros submersos

As fortes chuvadas que se registam desde a madrugada deste sábado em Braga estão a provocar inundações em vários pontos da cidade e deixaram vários carros quase submersos.

As principais inundações estão a ocorrer junto ao complexo industrial da antiga Grundig, perto do restaurante City Rio, onde alguns automóveis acabaram por ficar "presos", tendo sido retirados com a ajuda dos operacionais dos Bombeiros Sapadores de Braga.

No Altice Fórum Braga, na margem esquerda do Rio Este, também se verifica uma inundação, a par das vizinhas oficinas de automóveis, situadas no na margem direita, numa das quais estão veículos de alta gama, na Rua do Conselheiro Lobato, da Urbanização do Fujacal.

Na freguesia de Mire de Tibães, a oeste da cidade de Braga, perto do Mosteiro Beneditino de São Martinho de Tibães, um muro foi derrubado pela intempérie, que ao princípio da manhã deste sábado surpreendeu os bracarenses.

A Companhia de Bombeiros de Sapadores de Braga está mobilizada a 100% e já foi para o terreno o engenheiro Nuno Machado, adjunto técnico daquela corporação, assim como o diretor da Proteção Civil Municipal de Braga, arquiteto Vítor Azevedo. Os Bombeiros Voluntários de Braga também estão no local.