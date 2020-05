InvestBraga reabre unidades de negócio e recalendariza espetáculos e feiras

Luís Moreira Hoje às 21:33 Facebook

A empresa municipal InvestBraga reabre, na segunda-feira, as unidades de negócio, o Altice Forum, a galeria Forum Arte Braga, o Espaço do Investidor e a Startup Braga. Já o Centro de Juventude de Braga, que integra a pousada, abre apenas a 1 de junho.

Fonte do organismo adiantou hoje que, por outro lado, "os espetáculos previstos para o 1º semestre, no Altice Forum, foram adiados para setembro. Assim já estão agendados o "Minutos Mágicos", com Mário Daniel; a peça de teatro "Insónia" de Fernando Mendes, assim como os espetáculos de comédia "Alexandre Santos" e "Braga Stand Up Comedy Fest" e também o musical infantil "A Bela e o Monstro". Na vertente dos Congressos e Eventos, o Altice Forum também tem recebido muitos pedidos de reserva, estando já agendados diversos eventos, de agosto até ao final do ano.

Já a galeria Forum Arte Braga reabre no dia 20, com uma nova exposição, "Mesa dos sonhos: duas coleções de arte contemporânea", que reúne obras da Coleção de Serralves e da Coleção da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD).

O Espaço do Investidor esteve em teletrabalho, - acrescenta a firma municipal - apoiando as empresas através do Programa de Apoio ao Comércio e a Outro Tipo de Empresas (PACOTE). Nas últimas semanas, foram estabelecidas 400 interações com as empresas e empresários, que, através do apoio de uma rede profissional de parceiros locais, regionais e nacionais, especialista em matéria legal, comunitária, jurídica, contabilística e de gestão, viram esclarecidas as suas dúvidas".

No caso da Startup Braga, o organismo adianta que as startups incubadas podem aceder ao edifício gnration, a 18 de maio. Já as novas startups, selecionadas no programa de incubação 2020, são instaladas a partir de 1 de junho. Apesar de voltar ao trabalho fisicamente, o hub de inovação da InvestBraga mantém o seu programa de webinares até ao fim de maio.

Durante o confinamento - diz o organismo - o Altice Forum disponibilizou o seu parque de estacionamento para a instalação do Centro de Rastreio para despistagem da covid-19, e o seu grande auditório para ações de formação com 120 médicos e enfermeiros.