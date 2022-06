Investimento de 1,5 milhões vai permitir aumento de ciclovia em 950 metros

A Câmara de Braga debate e vota, na segunda-feira, em reunião do Executivo, a abertura de um concurso público de 1,524 milhões de euros para a empreitada denominada "Inserção da rede pedonal e ciclável no centro urbano de Braga - Variante da Encosta - Fraião", a qual abrange a Avenida D. João Il, a Avenida Alfredo Barros e a Rua Padre Feliciano, em Fraião, na União de Freguesias de Nogueira, Fraião e Lamaçães.

A vereadora Olga Pereira adiantou ao JN que a obra, numa extensão de 950 metros, "dá continuidade a intervenções já executadas, da mesma índole, e, em conjunto com outras intervenções previstas, deverá articular-se em rede, servindo toda a cidade".

O projeto prevê "o reperfilamento da via com o redesenho das vias cicláveis segregadas, unidirecionais, dos dois lados da faixa de rodagem, englobando a reformulação das travessias pedonais, a eliminação de barreiras à circulação inclusiva e adotando soluções de mitigação de problemas de segurança existentes".

Inclui, ainda, a execução dos seguintes trabalhos: "as vias de trânsito serão estreitadas, promovendo-se a diminuição das velocidades praticadas. Será feita a repavimentação de todos os pisos, rodoviários, pedonais (passeios) e ciclovia. Os cruzamentos e as passadeiras serão, genericamente, sobrelevados ao nível dos passeios, permitindo aumentar significativamente o conforto e a segurança para peões e ciclistas e, em simultâneo, diminuindo as velocidades praticadas pelos automóveis" revelou ainda Olga Pereira.

Determina, ainda, que "todas as travessias pedonais passem a incorporar pisos podotáteis - faixas em alto-relevo fixadas no chão para auxiliar a locomoção pessoal de deficientes visuais, a instalação de iluminação pública ao longo dos percursos pedonais e cicláveis, a reformulação e/ou reposicionamento do mobiliário urbano, da iluminação pública, da sinalização e das demais infraestruturas, compatibilizando-os com o novo desenho da via, e a colocação de locais para o estacionamento de bicicletas em diferentes locais da intervenção" acrescentou a vereadora.

Plantação de árvores

Passa, também, pela plantação de novas árvores em número superior as que têm de ser removidas na Rotunda das Bretas, "uma intervenção que beneficia a imagem urbana do local, contribuindo para uma evolução relevante nos padrões de mobilidade da cidade, com beneficiação dos percursos pedonais e cicláveis e incrementos nas condições de conforto e de segurança", remata.