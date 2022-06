Investimento de 300 mil euros moderniza corporação de bombeiros de Braga

Uma viatura moderna e equipada para o combate de incêndios urbanos, não-florestais, e um investimento de 300 mil euros. Foi assim que o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio apresentou, esta manhã, publicamente a nova viatura de combate a incêndios urbanos e industriais (VUCI), que começa a funcionar na próxima quinta-feira.

O autarca, que estava acompanhado do vereador da Proteção Civil, Altino Bessa e do novo Comandante da corporação Nuno Osório, disse que "Braga está, atualmente, mais preparada para responder aos desafios da Proteção Civil, fruto da grande aposta que tem sido feita em meios humanos e em equipamentos, neste caso quase um milhão de euros nos últimos dois anos".

A apresentação da VUCI decorreu esta manhã junto à Praça - Mercado Municipal.

Na ocasião, Ricardo Rio vincou que os Sapadores tinham, até agora, duas viaturas para ataque a incêndios em áreas urbanas, mas já com quase 30 anos de vida, pelo que este veículo "dá garantias acrescidas de segurança aos bracarenses.

"Além do investimento em equipamento, foram vários os ingressos de novos bombeiros nos últimos anos, com a particularidade de se ter apostado na igualdade de género, com as primeiras bombeiras ao serviço da Companhia", referiu Ricardo Rio, frisando, ainda, que se aposta na "dignificação do exercício da função e no enquadramento profissional, valorização e organização do serviço".

A nova viatura dos Bombeiros Sapadores contempla todas as valências e necessidades para fazer face a incêndios urbanos e industriais. "Temos equipamento para combate, equipamentos de busca de última geração, câmaras térmicas, máscaras, um sistema de estabelecimento de linhas de mangueira, uma bomba de grande capacidade, ventiladores, ou seja, era o veículo que faltava à corporação", explicou Nuno Osório, comandante dos Bombeiros Sapadores.

O responsável adiantou que está a ser dada formação às equipas de seis bombeiros que trabalharão na viatura, frisando que ela "tem as características ideais para que os operacionais possam fazer um trabalho de excelência a nível urbano".