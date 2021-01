Investimento de 80 mil euros para melhorar Mosteiro de Tibães

Sandra Freitas Hoje às 11:55 Facebook

A Direção Regional de Cultura do Norte avançou com um investimento de 80 mil euros no Mosteiro de Tibães, em Braga, que "dignificará as condições de visita" àquele espaço. Os trabalhos devem estar concluídos em três meses.

Em comunicado, a Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN) explica que uma das intervenções visa a recuperação de elementos estruturais dos muros da cerca do mosteiro "que apresentem troços em derrocada". Além disso, serão requalificados "alguns muros do escadório da Rua das Fontes que se encontram em situação instável", assim como a cobertura da Capela de S. Bento.

Por outro lado, a empreitada prevê, também, a instalação de sinalética informativa, interpretativa e direcional para os diferentes espaços do Mosteiro de Tibães, incluindo a área afeta à hospedaria. A execução deste trabalho, referem os responsáveis, "contribuirá para um melhor conhecimento e fruição desta tipologia monástica".

O investimento faz parte da Operação Mosteiros a Norte, promovida pela DRCN e cofinanciada pelo Programa Operacional Norte 2020. Dá continuidade a intervenções que já foram realizadas noutros mosteiros como Arouca, Grijó, Pombeiro e Vilar de Frades.