IPSS de Braga critica "indefinição quanto à vacinação nos centros de dia"

O Centro de Dia da Casa do Areal, gerido pelo Fundo Social do Município de Braga, criticou, esta sexta-feira, em comunicado, o que chama de "indefinição quanto à vacinação contra a covid-19 nos centros de dia". No concelho, e ao que o JN soube, a vacina vai ser administrada aos utentes dos lares a partir da próxima semana.

"O plano de vacinação já arrancou em Portugal. Começam a ser vacinados os primeiros idosos integrados em lares e outras instituições sociais similares, mas os centros de dia continuam a aguardar orientações", afirma, "com apreensão", o seu gestor, Fernando Arménio Silva.

"Ainda não houve qualquer contacto por parte da Segurança Social ou outra entidade responsável, no sentido de se estabelecer um plano específico para a vacinação", refere, acrescentando, que, até mesmo os responsáveis da área da saúde contactados pela instituição, "desconhecem qual seja o plano para esta tipologia de resposta social".

A IPSS agrega cerca de meia centena de pessoas, entre utentes, colaboradores e voluntários.

Fernando Arménio sublinha, ainda, que "os centros de dia são, por natureza, respostas sociais nas quais os idosos permanecem durante o dia, regressando a suas casas no final do mesmo. Isto pressupõe que se estabeleçam, diariamente, diferentes contactos dentro e fora da instituição".

Na expectativa de continuar a evitar o risco de contágios no setor social, promovendo uma retoma gradual à "vida normal", Fernando Arménio Silva considera "crucial e urgente o contacto das entidades responsáveis com os centros de dia para que se agilizem o planeamento e a calendarização da vacinação contra a covid-19".