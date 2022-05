Já há noivos para o casamento romano em Braga

Carina e Pedro venceram concurso e vão ser os protagonistas do evento, marcado para o dia a 29.

Carina Amarante e Pedro Guimarães vão ser os protagonistas do casamento romano, que se vai realizar a 29 deste mês, no Rossio da Sé, durante a Braga Romana. O casal foi o vencedor do concurso municipal "Ubi tu Gaius ego Gaia", as palavras que eram pronunciadas pela noiva ao noivo, na Roma Antiga, e marcavam a concretização do matrimónio.

"Num sono profundo a nubente Carina Amarante, escrevia no seu caderno de cera, a sponsalia e aliança entre as duas famílias. A sua utopia mostrou o manto da virilidade no noivo Pedro Guimarães e na sua entrada triunfal. De mãos direitas unidas, viveram felizes para sempre".

Foi com esta frase que o casal saiu vencedor do concurso, anunciou, ontem, o Município de Braga, adiantando que, além da cerimónia pública, a vitória dar-lhe-á acesso a vários prémios para o verdadeiro dia do matrimónio.

Presentes

Entre os presentes, estão o serviço de cabelo e maquilhagem para o casal, a oferta de um voucher no valor de 400 euros para compra de alianças de casamento e a oferta de noite de núpcias, num dos Hotéis Bom Jesus.

"O casamento durante em Roma Antiga era, sem dúvida, um dos rituais de maior importância e a cerimónia e festa envolta de bons auspícios e valores mágicos", afirma o Município.

"A Braga Romana pretende reviver esta celebração e oferecer ao casal vencedor a possibilidade de ser protagonista de um grande espetáculo de recriação de um casamento romano", acrescenta.