João Granja reeleito presidente da Comissão Política do PSD/Braga

O atual presidente da Concelhia do PSD/Braga, João Granja, recebeu, esta sexta-feira, a confiança de 154 dos 166 militantes que acorreram às urnas na eleição da Comissão Política da secção bracarense.

Em declarações ao JN, o líder reeleito disse que as suas prioridades para o segundo mandato, (que incluirá a escolha do próximo candidato à Câmara, visto que Ricardo Rio completa o terceiro mandato em 2025), "passam pela formação autárquica, por iniciativas voltadas para a sociedade e debates sobre temas de interesse para o Município, casos da habitação, políticas sociais, mobilidade, cultura e juventude". Incluem, também, "a capacitação e valorização dos autarcas da Coligação Juntos por Braga e demais agentes locais de desenvolvimento".

João Granja diz ter "profunda consciência da importância do trabalho que tem de ser feito nos próximos anos: o PSD tem de se preparar para um novo ciclo que se quer vitorioso e que continue a dar as respostas que os bracarenses anseiam".

E acrescenta: "Decidi assumir esta recandidatura no momento em que avaliei as condições que tenho para poder cumprir um papel de responsabilidade, de união no partido, de avaliação da situação no terreno e de grande diálogo com militantes, sociedade civil e novos autarcas".

Para além de Granja, a lista para a Comissão Política englobava os militantes Rui Morais e João Marques (vice-presidentes), João Correia (Secretário), Alexandre Dias (Tesoureiro), e, ainda, Goreti Machado, Joaquim Barbosa, Domingos da Silva Abreu, João Luís Barros, Sandra Cerqueira, Manuela Marques, Elisabete Silva e Filipe Araújo (todos eles, vogais). O elenco fica completo com Alexandre Prata (suplente).

Já a lista da Mesa da Assembleia inclui, além de Américo Afonso, a vice-presidente Olga Pereira e a secretária Eva Sousa.