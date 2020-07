Joaquim Barreto reeleito presidente da Federação Distrital de Braga do PS

Delfim Machado Hoje às 01:47 Facebook

Joaquim Barreto foi reconduzido, este sábado, como presidente da Federação Distrital de Braga do Partido Socialista (PS), com 56% dos votos dos militantes socialistas do distrito. Concelhias de Cabeceiras de Basto e Braga foram decisivas.

Joaquim Barreto, natural de Cabeceiras de Basto e presidente da Federação Distrital de Braga do PS desde 2014, obteve 2584 votos, contra os 2020 do candidato Ricardo Costa, numa diferença de 564 votos.

O cabeceirense, atual deputado pelo PS na Assembleia da República, liderava a Lista A, com o lema "Partido em Acção, Distrito em Movimento!". Conseguiu a vitória em nove dos 16 locais de voto. Assim, venceu em Braga, Cabeceiras de Basto, Celorico de Basto, Esposende, Fafe, Gerês, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho e Vizela.

Por sua vez, o vimaranense Ricardo Costa, atual vereador da Câmara de Guimarães, conseguiu vencer em Barcelos, Famalicão, Guimarães, Riba de Ave, Terras de Bouro e Vila Verde. Em Amares houve empate.

Da análise dos resultados, é possível perceber que os votos de Braga e Cabeceiras de Basto contribuíram muito para a reeleição de Joaquim Barreto, uma vez que obteve, naquelas concelhias, uma diferença de 343 e 452 votos, respetivamente. Em sentido inverso, Ricardo Costa conseguiu maiores diferenças para o adversário em Barcelos, Guimarães e Famalicão.

Uma das curiosidades desta eleição prendia-se com a votação de Guimarães. Sendo a maior concelhia do distrito - representou mais de mil votos, mais de um quinto do total - era igualmente um local onde as hostes pareciam estar mais divididas, e local de militância do candidato Ricardo Costa.

Domingos Bragança, presidente da Câmara Municipal, e Luís Soares, presidente da Comissão Política Concelhia, apoiavam Joaquim Barreto, da Lista A. Já António Magalhães, que foi presidente da Câmara durante 24 anos até 2013, apoiava Ricardo Costa, da Lista B. A Lista B saiu vitoriosa em Guimarães, mas a diferença de 208 votos não foi suficiente para inverter o resultado final. O mandato de Joaquim Barreto dura até 2022.

Assim, os resultados das votações para presidente da Federação Distrital do PS foram os seguintes: Amares (Ricardo Costa 62 / Joaquim Barreto 62), Barcelos (Ricardo Costa 554 / Joaquim Barreto 346), Braga (Ricardo Costa 159/ Joaquim Barreto 502), Cabeceiras de Basto (Ricardo Costa 17 / Joaquim Barreto 469), Celorico de Basto (Ricardo Costa 12 / Joaquim Barreto 33), Esposende (Ricardo Costa 5 / Joaquim Barreto 30), Fafe (Ricardo Costa 88 / Joaquim Barreto 190), Famalicão (Ricardo Costa 363/ Joaquim Barreto 223), Gerês (Ricardo Costa 0/ Joaquim Barreto 14), Guimarães (Ricardo Costa 607 / Joaquim Barreto 399), Póvoa de Lanhoso (Ricardo Costa 9 / Joaquim Barreto 108), Riba de Ave (Ricardo Costa 19 / Joaquim Barreto 5), Terras de Bouro (Ricardo Costa 11 / Joaquim Barreto 2), Vieira do Minho (Ricardo Costa 8 / Joaquim Barreto 41), Vila Verde (Ricardo Costa 88 / Joaquim Barreto 54), Vizela (Ricardo Costa 18 / Joaquim Barreto 106).