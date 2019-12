Jovem cai de telhado para o interior do Braga Shopping

Joaquim Gomes Hoje às 17:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma jovem de 20 anos sofreu graves ferimentos, a meio da tarde deste domingo, depois de ter caído do telhado do Braga Shopping para o interior do centro comercial, na Avenida Central, em Braga.

A vítima, que estaria a fotografar o telhado quando caiu de uma altura de dez metros, foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga com fraturas nos braços e nas pernas, mas não corre perigo de vida.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Braga, os Sapadores Bombeiros de Braga, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Grupo de Braga do INEM e a PSP.