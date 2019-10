Jovem ferida após colisão em Braga

Joaquim Gomes Hoje às 16:20 Facebook

Uma jovem ficou ferida, ao final da manhã deste sábado, devido a uma colisão entre dois automóveis, na Variante Sul, em Braga, num momento em que aquela via se encontrava alagada, devido às fortes chuvadas na região.

A vítima, de 22 anos, natural e residente em Braga, apresentava dores nas zonas cervical e lombar, devido ao impacto sofrido pelo choque de um outro automóvel, que seguia no sentido norte-sul (Braga-Porto) da Variante Sul, na freguesia de Nogueira, do concelho de Braga.

Socorrida no local por operacionais da Companhia de Bombeiros Sapadores de Braga, a jovem, cujo estado não inspirava grandes cuidados, foi transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga pelos elementos daquela mesma corporação, tendo o condutor do outro automóvel escapado ileso.

A ocorrência foi registada por agentes da Esquadra de Trânsito da PSP de Braga, que no local controlou o fluxo rodoviário, evitando mais acidentes.