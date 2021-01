Jovem morre na A3 a tentar alertar condutores para despiste

Emília Monteiro Hoje às 11:01 Facebook

Um jovem morreu num acidente na A3, na zona de Guisande, Braga, quando tentava alertar os outros automobilistas para um despiste na estrada.

O alerta foi dado cerca das 9.30 horas. Uma carrinha de nove lugares ter-se-á despistado por causa do gelo e, de um carro que seguia na mesma via, saiu um jovem para alertar os restantes automobilistas do perigo. Ao que o JN apurou, o jovem terá sido colhido por um dos carros que tentava avisar.

Há ainda três feridos a lamentar. No local estão os Bombeiros Sapadores de Braga e Famalicenses, VMER de Barcelos e Famalicão, GNR, INEM e ainda uma equipa de apoio psicológico.