Jovem motociclista ferido em colisão com automóvel em Braga

Um jovem motociclista ficou ferido em consequência de uma colisão com um automóvel, este sábado, nos arredores da cidade de Braga.

A colisão rodoviária ocorreu durante a manhã, na Estrada Nacional 309, à passagem pela freguesia de Escudeiros, na zona sul do concelho de Braga.

João Paulo Marques, de 20 anos, foi assistido no Serviço de Urgência do Hospital Central de Braga, com ferimentos ligeiros, apesar da violência do embate e do aparato do acidente.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros Sapadores de Braga e auxiliada por militares da GNR, que registaram a ocorrência.