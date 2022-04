Jovens de Braga anseiam por lugar como farricocos

Sandra Freitas Hoje às 18:47 Facebook

Figuras sinistras são ícone da procissão Ecce Homo, que evoca o julgamento de Jesus.

Eduardo Abreu, João Carvalho e João Ribeiro são amigos e presença assídua nas procissões da Semana Santa de Braga. Em eventos especiais do Município, já costumam ser chamados para encarnar o papel de farricocos, mas a sua vontade é, um dia, passarem a vestir as túnicas pretas para integrarem a procissão Ecce Homo, que marca a noite de quinta-feira santa. Ao fim de dois anos, as figuras sinistras que sobressaem com as matracas, os fogaréus e as pinhas voltam hoje amanhã, quinta-feira, à rua, às 21.30 horas, a partir da Igreja da Misericórdia.

"Estou à espera que alguém se aposente para entrar na procissão. Há muita gente que gostava de entrar, mas é difícil", assume João Carvalho, enquanto carrega um dos fogaréus que, à noite, com as pinhas a arder, vai iluminar as ruas escuras do centro histórico.

Não sabe quando terá a oportunidade de assumir o papel de farricoco na procissão, mas, por enquanto, não costuma falhar, enquanto público. "Eu costumo ver as procissões todas. Faço-o por gosto", reforça o jovem de 27 anos.

João Ribeiro partilha as palavras do amigo e, também, anseia pelo dia que poderá integrar a celebração, para continuar o legado de família. O pai "é o chefe" dos farricocos, diz, com orgulho. "É um voluntariado a favor da nossa cidade", concretiza Eduardo Abreu, outro aspirante ao papel.

Antigamente responsáveis por relembrar as pessoas para a penitência, os farricocos chamam agora, durante o dia, a população para a procissão, ao ritmo do som que vai soando das matracas, o característico "ruge-ruge". Já à noite, os cerca de 30 figurantes seguem no cortejo, que evoca o julgamento de Jesus.

A procissão Ecce Homo junta, também, o andor do "Senhor da Cana Verde", os quadros alegóricos das 14 obras de Misericórdia de Braga - que organiza a celebração-, e as figuras ligadas à fundação e à história das Santas Casas.

"Vamos regressar com o mesmo espírito", atesta o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Braga, Bernardo Reis, apontando para a presença de cerca de 1000 participantes, com o novo arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, em destaque.