Jovens feridos em despiste seguido de capotamento num riacho em Braga

Um despiste, seguido de capotamento, junto ao E.Leclerc de Ferreiros, em Braga, provocou ferimentos a dois jovens, com 21 e 24 anos, na madrugada deste domingo, pelas 3.50 horas.

Segundo o JN apurou, os jovens seguiam num Renault Mégane, quando este embateu num raile de proteção e percorreu cerca de 40 metros em despiste, atravessando uma ribanceira. A viatura acabou por capotar e só parou num riacho, espalhando destroços por uma grande área. Por exemplo, uma peça do raile foi parar no parque de estacionamento do hipermercado.

Ao local acorreram 12 elementos dos Bombeiros Sapadores de Braga e a VMER de Braga que, numa primeira análise, apontaram os ferimentos das vítimas como sendo ligeiros.

Os jovens foram transportados para o Hospital de Braga. A PSP e GNR tomaram conta da ocorrência.