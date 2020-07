Junta em Braga denuncia "bruxaria" em parque de lazer

Emília Monteiro Hoje às 20:28 Facebook

A Junta de Freguesia de Mire de Tibães, em Braga, denunciou às autoridades "os sucessivos atos de vandalismo cometidos no parque de lazer de São Gens".

Nos últimos dias, moradores encontraram no parque de São Gens "velas, comida, bebida e utensílios que parecem de bruxaria", disse ao JN fonte próxima da paróquia local.

A utilização dos equipamentos do parque público para fins desconhecidos levou o executivo de José Magalhães, presidente da Junta de Mire de Tibães, a emitir um comunicado sobre o assunto. "Repetem-se os atos de profanação de um espaço dedicado ao lazer e usufruto da população que vai sendo privada da utilização deste espaço. A autarquia local está atenta a estes atos e já notificou as autoridades a esse respeito", refere a nota.

As "atividades noturnas" no parque estarão mesmo a impedir a utilização do espaço por famílias e amigos que, durante o dia, aproveitavam o espaço para fazer encontros e piqueniques. "As pessoas não se sentem bem ao ter que arrumar as mesas ocupadas com velas, garrafas, flores e comida para colocar as suas coisas ou para, por exemplo, jogar às cartas", contou um morador, ao JN.