Laboratório custou milhões de euros e aguarda há meses inauguração

Falta de ligação à rede elétrica impede que equipamento da Universidade do Minho comece a funcionar.

O Instituto de Investigação em Biomateriais, Biodegradáveis e Biomiméticos (I3Bs), abriu, pela primeira vez, as portas do seu novo edifício, o TERM Research Hub, para uma visita integrada na reunião da Câmara de Guimarães, descentralizada no Avepark. A obra está completa e equipada, e a inauguração chegou a ser anunciada para 24 de junho, mas continua sem acontecer por falta de ligação à rede elétrica.

O novo edifício, destinado à investigação de ponta em engenharia de tecidos e medicina regenerativa, implicou um investimento de 12 milhões de euros, integrado no roteiro nacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia. O TERM Research Hub garantiu um financiamento de 9,2 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, 1,6 milhões do Governo e 1,2 milhões do Município de Guimarães. De acordo com o presidente do I3Bs, Rui Reis, 50% da verba foi absorvida pela construção, 25% pelo equipamento e os outros 25% destinam-se a contratar investigadores.