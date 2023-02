Lançado concurso para criar creche aberta durante 24 horas em Braga

Ricardo Reis Costa Hoje às 17:03 Facebook

O Centro Social do Vale do Homem lançou esta quinta-feira um concurso público, no valor de um milhão e 300 mil euros, para a construção de um berçário e creche, em Braga, que vai funcionar 24 horas.

Gerido pelo Centro Social, o projeto será implementado em Gualtar, num terreno cedido pela Câmara, num processo feito em articulação com o Hospital de Braga e com a Universidade do Minho.

O "Clube dos Pequenos" terá vagas específicas para filhos de colaboradores das duas instituições e vai funcionar durante 24 horas, sete dias por semana, acolhendo crianças até aos três anos.

"Um pai ou uma mãe que vão a uma consulta no Hospital de Braga poderão deixar o seu filho no serviço de baby-sitting do Clube dos Pequenos, tal como um professor ou um aluno que tenham uma aula na Universidade do Minho", explicou o presidente do Centro Social do Vale do Homem, Jorge Pereira.

A estrutura terá capacidade para 84 crianças e será financiada pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

O prazo da execução da obra é de 10 meses, o que significa que a creche deverá estar pronta no início de 2024.