Lançam campanha para salvar o filho Tomás

Ana Costa e Ricardo Vilaça têm esperança que tratamentos no estrangeiro curem o cancro.

Ana Costa e Ricardo Vilaça, de Braga, querem que o filho concretize o sonho de ser jogador de futebol e aprendiz de artes marciais. Mas, antes disso, precisam que Tomás, com sete anos, se cure de um neuroblastoma, um cancro agressivo, que não está a ceder às terapias no Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, onde é seguido. A esperança agora reside nuns tratamentos realizados em Espanha e nos Estados Unidos da América, que podem custar até 400 mil euros.

Eu estou com fé que, ao conseguir três anos, consigo a vida toda. Deixá-lo ir é que não dá.

"Pelos sonhos do Tomás" é o nome da campanha que os pais lançaram no Facebook, na sexta-feira passada, e já conta com milhares de partilhas e centenas de comentários de força. Ana Costa explica que os tratamentos em causa são ensaios clínicos, "que não têm comparticipação", mas que têm tido resultados noutras crianças. "O pai de um menino [seguido no IPO] gastou cerca de 400 mil euros. Mas o cancro esteve três anos em remissão. Recidivou em maio. Conseguiram, pelo menos, mais três anos de vida para o filho. Eu estou com fé que, ao conseguir três anos, consigo a vida toda. Deixá-lo ir é que não dá. Quero sentir que fizemos tudo", desabafa a mãe, explicando que os ensaios clínicos previstos conjugam quimioterapia com imunoterapia e vacinação.

"Serão tratamentos orientados em concordância com a equipa clínica que acompanha o Tomás", atesta Ana Costa, que também é mãe de uma menina, Constança, que nasceu há cerca de um ano, na mesma altura em que descobriram a doença. "Passados 12 dias de nascer a irmã, soube que o Tomás tinha cancro. Fiquei atordoada", recorda, percorrendo um ano de muitas lutas. "O Tomás passou por oito ciclos de quimioterapia, uma cirurgia altamente invasiva, um autotransplante, vários ciclos de radioterapia e três ciclos de imunoterapia invasiva. E, ainda assim, recuperava sempre e sorria", descreve.

Atualmente, o menino vai iniciar mais uma fase de quimioterapia no IPO. "Sentir o apoio das pessoas é fabuloso. Não é só o dinheiro que importa", diz Ana Costa sobre a onda de solidariedade que se gerou, através das redes sociais.

O número do IBAN para ajudar é o seguinte: PT50000700000051080394123.