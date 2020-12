Lareira provocou incêndio num apartamento em Braga

Luísa Moreira Hoje às 00:31 Facebook

Uma lareira sem escoamento adequado causou, pelas 21.30 horas, um pequeno incêndio no segundo andar de um prédio, com cinco pisos, na Rua Engenheiro João Teixeira da Silva, em São Vicente, Braga, obrigando à intervenção dos Bombeiros Sapadores.

O chefe da brigada dos "municipais" disse ao JN que o "túnel" de escoamento de fumo do edifício estaria entupido, o que originou que o fumo se espalhasse pelo apartamento, deixando os moradores com dificuldade em respirar: "tivemos que ir ao telhado com a escada móvel para deitar água pela chaminé, para que o canal de escoamento não continuasse incandescente".

O responsável deixa um conselho a todos os bracarenses, e fá-lo, não obstante não possa afirmar que o sistema de lareiras do prédio não tenha sido limpo: "façam periodicamente a verificação do sistema de escoamento e a sua limpeza porque com o fogo não se brinca".

Ao local, além dos bombeiros com duas viaturas, acorreu uma brigada da PSP, que controlou o trânsito.